Die Hilfsgüter aus Ludwigshafen für die vom Erdbeben schwer getroffene türkische Partnerstadt Gaziantep sind mittlerweile vor Ort eingetroffen und verteilt worden. Feldbetten, Decken, warme Kleidung, aber auch Lebensmittel und Hygieneartikel wurden in von den Ludwigshafener Logistikunternehmen HCL Logistics und Contargo zur Verfügung gestellten Containern per Bahn zunächst nach Istanbul transportiert. Von dort aus wurden die Hilfsgüter auf Lastwagen umgeladen und über die Straße ins 1600 Kilometer entfernte Katastrophengebiet gefahren. Nach Angaben von HCL-Geschäftsführer Frank Hirsch stieß der Hilfstransport auf unerwartete Schwierigkeiten. So habe der türkische Zoll in Istanbul die Container zunächst beschlagnahmt. Erst nach Intervention aus Gaziantep sei der Weitertransport dorthin möglich gewesen. So sei die Hilfe aus Ludwigshafen zwölf Tage nach dem Erdbeben am Ziel angekommen. Ab 28. Februar seien dann die 50 Tonnen Hilfsgüter von der Feuerwehr Gaziantep an die Erdbebenopfer ausgegeben worden. Der Ludwigshafener Berufsfeuerwehrmann Murat Isik habe als Kontaktmann im Krisengebiet wertvolle Hilfe geleistet. Die beiden Container aus Ludwigshafen bleiben vor Ort in der türkischen Partnerstadt und können dort als Lager, Unterkunft oder Suppenküche genutzt werden – „was eben gerade benötigt wird“, berichtet Hirsch. Zwei weitere Container aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, die HCL transportiert habe, seien ebenfalls beschlagnahmt und deren Inhalt dann von der türkischen Katastrophenschutzbehörde verteilt worden. „Es herrscht immer noch eine Ausnahmesituation in der Türkei“, berichtet Logistiker Hirsch. Die Frachtkapazitätenknappheit werde ausgenutzt, die Kosten für Transporte hätten sich um das Achtfache erhöht. „Da wird am Leid der Menschen verdient“, sagt der Ruchheimer. Der Ludwigshafener Hilfstransport sei sehr teuer gewesen und habe insgesamt 10.000 Euro gekostet. Die Stadt Ludwighafen und der Freundeskreis Gaziantep haben Hilfe beim Wiederaufbau in Gaziantep zugesagt. Die Schäden durch die verheerenden Erdbeben in der Türkei vor einem Monat betragen UN-Schätzungen zufolge allein in der Türkei mehr als 100 Milliarden Dollar (94 Milliarden Euro).