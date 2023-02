Die Hilfe aus Ludwigshafen für die vom Erdbeben schwer getroffene türkische Partnerstadt Gaziantep läuft auf Hochtouren. Unterstützt von der Stadtverwaltung ist das Team des Freundeskreises Ludwigshafen-Gaziantep dabei, mit Geldspenden dringend in der Partnerstadt benötigte Hilfsgüter einzukaufen. Nach Angaben des Freundeskreises sind bisher 70.000 Euro auf dem Spendenkonto eingegangen. Feldbetten, Decken, warme Kleidung aber auch Lebensmittel und Hygieneartikel werden für das Geld angeschafft und in von den Ludwigshafener Logistikunternehmen HCL Logistics und Contargo zur Verfügung gestellten Container geladen , die per Bahn nach Istanbul transportiert werden. Dort werden die Hilfsgüter auf Lastwagen umgeladen und über die Straße ins Katastrophengebiet gebracht. Die Container werden am Dienstag auf den Weg gebracht. Viele Privatpersonen und Unternehmen unterstützen die Erdbebenhilfe für Gaziantep mit Geldspenden. Es gibt auch Sachspenden für den Transport nach Gaziantep. Die bisher größte Sachspende, 30 Paletten, unter anderem mit haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln für die Erdbebenopfer, hat der Ludwigshafener Supermarktbetreiber Hasan Dogan am Montag übergeben.

