Am Heinrich-Böll-Gymnasium (HBG) in Mundenheim ändert sich was: Ab dem Schuljahr 2023/24 wird aus der G8-Ganztagsschule wieder ein G9-Gymnasium mit Ganztagsangebot. G8 ist damit in Ludwigshafen Geschichte.

Unter der Überschrift „Kleine Schule, viele Möglichkeiten“ macht die Schulleitung auf das geänderte Konzept aufmerksam. Ab kommendem Frühjahr können sich Schüler für das traditionelle G9-Gymnasium (halbtags) oder ein G9- Ganztagsangebot anmelden. Das G8-Ganztagskonzept mit verkürzter Schulzeit läuft aus.

Nach Angaben der Schulleitung werden Ganztags- und Halbtagsschüler künftig vormittags gemeinsam unterrichtet. Die Ganztagsschüler erhalten zusätzlich nachmittags ein Angebot an Übung, Aktivität und Erholung. Geplant sind Arbeitsgemeinschaften aus den Bereichen Musik, Technik, Informatik, Sport, Kreatives Gestalten, Schach, Theater und mehr.