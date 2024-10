Um mehr als 25 Prozent sind in Ludwigshafen Mitte die Fallzahlen bei Alkohol am Steuer gestiegen, um rund 33 Prozent die Fälle von Drogen am Steuer. Grund genug für die Polizei, die Verkehrskontrollen zu verstärken. Deshalb hat es am Freitag auf der Kurt-Schumacher-Brücke in Ludwigshafen eine Großkontrolle gegeben.

19.30 Uhr, der Zauber beginnt. Zwölf Beamte des Polizeireviers Ludwigshafen 1 sperren eine Fahrspur der Kurt-Schumacher-Brücke ab. Noch während die rot-weißen Verkehrshütchen aufgestellt werden, bildet sich ein Stau. „Die Schumacher-Brücke ist ideal für uns“, sagt Polizeikommissar Marius Sauerborn. „Hier kann keiner versuchen abzuhauen.“

Nicht, dass der Betreffende weit käme: Die Kollegen in Mannheim seien über die Kontrolle informiert, so Sauerborn. Zudem seien weit mehr Beamte gerade in der Nachbarstadt im Einsatz – die Veranstaltungen „Time Warp“und „Nachwandel“ im Jungbusch bringe es mit sich. „Natürlich machen wir das, um auch etwas zu finden. Gleichzeitig wünscht man sich, dass alle vernünftig sind“, sagt der Polizeikommissar. Die Statistik zeige, dass Einsätze wie an diesem Abend nötig seien.

Der erste Eindruck zählt

Die ersten Fahrzeuge werden herausgewunken. „Guten Abend, allgemeine Verkehrskontrolle.“ Mit dem Spruch beginnt es. Ein Beamter ganz vorn an der Kontrollstelle werfe einen Blick in die Autos und gibt dann über Funk Bescheid, wer einen genaueren Blick verdient. „Der Kollege ist geschult auf bestimmte Anzeichen“, so Sauerborn. Geachtet werde nicht nur auf den Fahrer, auch der Zustand des Fahrzeugs kann ein Hinweis sein. Extremes Tuning: Da könne die Zulassung erloschen sein. Viele Schrammen und Beulen: Der Fahrer nimmt es mit den Verkehrsregeln nicht so genau.

Alles im Blick: Die Schumacher-Brücke nach Mannheim sei ein idealer Kontrollpunkt, so die Beamten. Rot-weiße Hütchen und Baken trennen die Kontrolle von der Fahrspur ab. Auf der quält sich der restliche Verkehr durch. Alles im Blick: Ein Beamter schaut sich Fahrzeuge und Fahrer genau an. Ab zur Überprüfung: Ein ganzer Stapel Führerscheine wird unter die Lupe genommen. Nicht jeder hat seine Papiere gleich griffbereit.

Anzeichen von Drogen oder Alkoholkonsum stelle man dann erst im direkten Kontakt mit dem Fahrer fest. „Da gibt es alles mögliche“, so Sauerborn. Stecknadelkopf-kleine Pupillen, verwaschene Sprache, bei Seniorinnen und Senioren am Steuer könne auch der Sehbereich nachgelassen haben. Und bei Drogen? „Ich hatte schon welche, die gleich gesagt haben, dass sie etwas genommen haben“, so Sauerborn. Im Einzelfall machen die Beamten Tests: Pupillenkontrolle mit einer Taschenlampe, Stehen auf einem Bein. Wer da nicht glatt besteht, kann eine Urinprobe abgeben.