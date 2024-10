Mannheim steht ein Party-Wochenende bevor: Am Freitag und Samstag finden sowohl der Nachtwandel im Jungbusch als auch die Time Warp in der Maimarkthalle statt.

Zum Techno-Festival werden an den beiden Tagen mehr als 25.000 Besucher aus ganz Europa erwartet. Bei dieser Veranstaltung ist traditionell der Lärm ein Thema. Wie die Stadt mitteilt, soll vom Veranstalter beauftragtes Ordnungspersonal sicherstellen, dass die Türen der Halle geschlossen bleiben. Darüber hinaus würden Kühlcontainer und Schallschutzwände aufgestellt, um Anwohner vor Lärm zu schützen, heißt es. Der Veranstalter hat eine Firma beauftragt, die dafür sorgen soll, dass Richtwerte eingehalten werden. Außerdem sind im Hintergrund Kräfte von Polizei und Versammlungsbehörde im Einsatz.

Der Nachtwandel im Jungbusch, zu dem ebenfalls mindestens 25.000 Besucher erwartet werden, zieht Straßensperrungen nach sich. An beiden Veranstaltungstagen sind laut Stadt jeweils von 18 bis 8 Uhr am darauffolgenden Tag folgende Vollsperrungen nötig: Kirchenstraße zwischen Luisenring und Hafenstraße, Hafenstraße zwischen Akademie- und Hellingstraße, Werftstraße zwischen Hafen- und Dalbergstraße, Böckstraße zwischen Hafen- und Beilstraße und Beilstraße zwischen Werft- und Jungbuschstraße. Zudem soll die Jungbuschstraße zwischen Luisenring und Hafenstraße jeweils von 14 bis 8 Uhr für den Verkehr dicht sein. Außerdem kündigt die Stadt an, dass der Luisenring in Richtung Ludwigshafen ab der Seilerstraße/Dalbergstraße jeweils von 20 Uhr bis nach Veranstaltungsende voll gesperrt wird. Eine Umleitung sei ausgeschildert.

Die Stadt empfiehlt jeweils eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.