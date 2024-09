Nachdem an der Gräfenauschule im Hemshof in diesem Jahr erneut zahlreiche Kinder die erste Klasse wiederholen müssen, startet eine Privatinitiative an der Schule, die benachteiligte Jungen und Mädchen unterstützen will.

„Leselaufen“ hat Regina Lübben ihr Projekt genannt, für das sie nun Mitstreiter sucht. „Haben Sie ein Buch, ein Spiel oder sogar zwei bis drei Stunden Zeit pro Woche für die Schüler der Gräfenauschule?“, fragt Lübben. „Dann kommen Sie am Dienstag, 24. September, 12 Uhr, in den Klassensaal 3 der Grundschule (Gräfenaustraße 32), stellen Sie das Buch ins Kinderbuchregal und erfahren Sie, wie Sie die Kinder unterstützen können.“ Schulleiterin Barbara Mächtle stelle die Schulgemeinschaft vor, ein langjähriger Lernpate werde von seinen Erfahrungen berichten. „Gemeinsam schaffen wir es, dass die Kinder spielend Sicherheit in der deutschen Sprache gewinnen und Spaß am Lernen haben“, ist sich Regina Lübben bereits im Vorfeld sicher.