An der Gräfenauschule in Ludwigshafen werden 37 von 147 Schülern freiwillig die erste Klasse wiederholen. „Wir sehen das als Chance für die Kinder“, sagte Schulleiterin Barbara Mächtle in ihrer Funktion als Mitglied der Gewerkschaft VBE der RHEINPFALZ. Vielfach fehlten den Wiederholern ausreichende Deutschkenntnisse, um dem Unterricht in der zweiten Klasse gut folgen zu können. „Wir gehen aber davon aus, dass die im vergangenen Jahr erworbenen Deutschkenntnisse ausreichen und die Kinder nun beim erneuten Absolvieren der ersten Klasse durchstarten können“, betont Mächtle. Die zweite Klasse müssen an der Gräfenauschule in diesem Jahr nur vier Kinder wiederholen. Wie das Bildungsministerium auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte, gibt es aktuell knapp 41.000 Erstklässler in Rheinland-Pfalz. Wie viele der Kinder wiederholen, werde in der Schulstatistik erhoben. Diese werde im Frühjahr vorliegen. In Rheinland-Pfalz ist die Wiederholung der Klassenstufen eins und zwei freiwillig. Das Lehrerkollegium kann sie empfehlen, am Ende entscheiden jedoch die Eltern. Erst ab Klassenstufe drei entscheiden die Lehrer verbindlich über die Versetzung.