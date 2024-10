Der Bauausschuss hat dem Stadtrat am Montag einstimmig empfohlen, eine Fassadensanierung an der Gräfenau-Grundschule im Ludwigshafener Hemshof (469 Schüler) zu bewilligen. Die Kosten belaufen sich auf 1,7 Millionen Euro. Die Arbeiten sollen im nächsten Frühjahr beginnen und Ende 2025 abgeschlossen sein.

Immense Schäden

Der Sandstein an großen Teilen der Fassade weise sehr starken Zerfall auf, begründet die Verwaltung das Vorhaben. Die Standsicherheit könne nur noch bis zum nächsten Frost gewährleistet werden, denn lose Gesteinsteile drohten herabzustürzen. Eine umfangreiche Begutachtung der gesamten Fassade habe die Dringlichkeit einer Komplettsanierung bestätigt.

Start an der Turnhalle

Gutachten zur denkmalgeschützten Außenhaut hätten ergeben, dass die Schäden an den Ziergiebeln, am Dach und teilweise an der Backsteinverblendung derart gravierend seien, dass eine komplette Sanierung der Fassade unumgänglich sei. Mit der Sanierung der Fassade der Turnhalle soll begonnen werden, da diese an drei Seiten eines Gehwegs stehe und somit ein großes Sicherheitsrisiko für Fußgänger und Schüler darstelle.