Spargel oder Erdbeeren aus der Region sollen bei den Kreationen der Spitzenköche ebenso Verwendung finden wie Austern, Kaviar oder Langostinos. Die Veranstalter kündigen neue Akzente an.

Hier probieren, dort probieren und auch mal einem Spitzenkoch über die Schulter schauen. Am Montag, 1. Mai, 15 bis 21 Uhr, findet in Mannheim wieder das Engelhorn- Gourmetfestival statt. Mit dem Schwerpunkt „moderne kulinarische Vielfalt der Region“ will das Engelhorn-Gastroteam einen neuen Akzent setzen. 15 Sterne- und Spitzenköche sowie 16 Winzer sind mit von der Partie. Leckere Speisen und edle Tropfen gibt es nicht nur in den beiden Engelhorn-Häusern mitten in der City, sondern auch auf den dazwischen liegenden Kapuzinerplanken.

„Neues Team, frische Ideen – ein Konzept, das ganz besonders auf junge Spitzenköchinnen und -köche setzt“, bringt Geschäftsführer Fabian Engelhorn den Ansatz des fünften Gourmetfestivals auf den Punkt. Nach drei Jahren Pause findet es erstmals wieder statt, dieses Mal im Frühjahr und nicht im Herbst. „Wir haben uns sowohl bei der Gestaltung und der Atmosphäre als auch bei der Kulinarik auf eine moderne Genusskultur fokussiert. Wir freuen uns, endlich wieder gemeinsam die Kreationen von jungen, aufstrebenden Spitzenköchen und Spitzenköchinnen sowie herausragenden Winzern und Winzerinnen aus der Region zu genießen“, so Engelhorn weiter.

Mit 25 schon einen Stern

An den insgesamt 24 Kochstationen bereiten zwölf Sterneköche, vier von ihnen mit jeweils zwei Michelin-Sternen dekoriert, die Speisen zu. Unter ihnen sind junge Talente wie Max Goldberg und Dustin Dankelmann. Beide wurden im Gault Millau 2020 zur Entdeckung des Jahres gekürt. Ein weiteres Beispiel ist Martin Weghofer, mit 25 Jahren einer der jüngsten Sterne-Träger Deutschlands. „Es war uns wichtig, überwiegend aufstrebende Talente aus dem näheren Umkreis – vom Bodensee über Baden-Baden und Karlsruhe, von Stuttgart bis nach Frankfurt bei uns zu haben“, berichtet Dominik Paul, selbst erst 33 Jahre alt und seit 2020 Küchenchef des mit zwei Sternen ausgezeichneten Opus V. „Wir alle prägen eine moderne, leichte Küche und doch hat jeder und jede eine ganz spezielle Handschrift.“ Von etwas weiter reisen beispielsweise Cornelia Fischer aus Unterfranken oder Tony Hohlfeld aus Hannover an.

Viele der Winzer von Fitz Ritter über Mussler bis hin zu Reichsrat von Buhl sind in der Region zu Hause: „Hier gibt es so viele großartige Weingüter. Unsere Gäste dürfen diese Kompetenz bei uns geballt an einem Ort erleben“, freut sich David Stern vom Engelhorn-Team. Neben Weinen gibt es Hochprozentiges wie Whisky aus Deutschland und edle Obstbrände von Etter.

Zur fünften Ausgabe des Gourmetfestivals ist im Erdgeschoss des Engelhorn-Sporthauses ein DJ angekündigt. Die Kapuzinerplanken sollen mit Rasen ausgelegt werden. Im Haupthaus sollen Klavier- und Saxofonklänge ertönen. Eine Walking Band gibt es außerdem.

Neues Konzept für Engelhorn-Gastronomie

Auch grundsätzlich soll sich bei der Engelhorn-Gastronomie wieder etwas verändern. Das „le Corange“ als ältestes der fünf Restaurants im Modehaus – eröffnet im Jahr 2006 – ist seit Herbst 2022 geschlossen, allerdings sind exklusive Firmenveranstaltungen zwischen 30 bis 60 Personen nach wie vor möglich. „Wir haben nach der Corona-Pandemie zunächst das Augenmerk auf das Opus V, den Dachgarten und die Faces Lounge gelegt“, berichtet Fabian Engelhorn, „das le Corange wird voraussichtlich im Herbst mit einem veränderten Profil neu durchstarten.“

Noch Fragen?

Ein Ticket für das Gourmetfestival kostet 199 Euro und ist online sowie an der Kasse im sechsten Obergeschoss beim Engelhorn-Modehaus erhältlich.