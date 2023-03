Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das größte Gewerbegebiet der Stadt befindet sich an der Industriestraße, nur einen Steinwurf entfernt von der City. Die 2,6 Kilometer lange Zeile ist zwar nicht schön, aber als Einkaufsmeile extrem beliebt. Ein Ersatz für die heruntergekommene Innenstadt darf sie trotzdem nicht werden.

Vermutlich war jeder mobile Ludwigshafener schon mal zum Einkaufen in der Industriestraße am südlichen Rand von Friesenheim unterwegs. Denn in dem größten Ludwigshafener