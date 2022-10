„Alte Liebe rostet nicht“ hieß unsere Serie über Oldtimer, bei der wir vom 15. März bis 18. Oktober mehr als 30 historische Wagen mit H-Kennzeichen aus der Region und ihre Besitzer vorgestellt haben. Am 25. Oktober haben wir in einer Übersicht Leserinnen und Leser dazu aufgerufen, den schönsten Oldtimer aus der Vorderpfalz zu wählen. Bisher sind 226 Einsendungen eingegangen. Das Rennen ist eng. Unter den Einsendern aus der ganzen Pfalz verlosen wir zwei Karten für ein Heimspiel der Zweitliga-Handballer der Eulen Ludwigshafen, zwei LU-Boxen der Marketinggesellschaft Lukom sowie mehrere RHEINPFALZ-Tassen. Wer sich noch beteiligen will, nennt die Nummer seines Favoriten (1 bis 34) und schreibt per E-Mail an redlud@rheinpfalz.de, Stichwort „Oldie-Wahl“. Alle Serienteile findet man im Netz unter rheinpfalz.de/Oldtimer. Einsendeschluss ist der 3. November.