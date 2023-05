Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Wahnsinn“ – das Wort rutschte Michael Heinz, dem Vorstandsmitglied und Standortleiter der BASF in Ludwigshafen, scheinbar nur so raus. Doch er war am Freitagabend tatsächlich beeindruckt,