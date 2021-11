Die CDU-Frauenunion bedauert, dass es in Ludwigshafen kein Frauennachttaxi geben soll. Das zunächst für 2021 geplante Angebot ist der Haushaltssituation der Stadt zum Opfer gefallen. „Im Hinblick auf die anstehenden Kosten von 167.000 Euro, die bereits im Doppelhaushalt dafür eingeplant waren und auch die Zustimmung im Hauptausschuss fanden, ist diese Entscheidung der ADD nicht verständlich“, sagt Kirsten Pehlke, Kreisvorsitzende der Frauenunion, mit Blick auf die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD). Diese hatte die Stadt zum Sparen aufgefordert. Pehlke ergänzt: „Dass das Frauennachttaxi für Ludwigshafen auf absehbare Zeit auch noch gänzlich in Frage gestellt wird, ist nicht zu vermitteln, zumal die Städte Mannheim und Heidelberg dieses Angebot bereits geraume Zeit für Frauen anbieten können.“ Dies stoße auf große Resonanz. Frauen werde so ermöglicht, nachts sicher nach Hause zu gelangen.