Eigentlich sollte es im Laufe dieses Jahres starten, doch die Haushaltslage der Stadt lässt es nicht zu: In Ludwigshafen wird es deshalb – zumindest zunächst einmal – kein Frauennachttaxi geben, wie die Verwaltung auf Anfrage bestätigt. Im November 2020 hatte der Hauptausschuss der Einführung eines Frauennachttaxis zugestimmt. Die geplanten Kosten von 167.000 Euro seien daraufhin in die Änderungsliste für den Doppelhaushalt 2020/21 eingefügt worden, heißt es von der Stadt. Schon damals wurde aber darauf hingewiesen, dass das Frauennachttaxi unter dem Genehmigungsvorbehalt der Aufsichtsbehörde ADD steht, eine zusätzliche Freiwillige Leistung ist und die ADD die Freiwilligen Leistungen gedeckelt hat. Im März 2021 forderte die ADD laut Stadtsprecherin die Verwaltung dazu auf, bei den Freiwilligen Leistungen deutlich zu kürzen. „Entsprechend mussten alle neuen Freiwilligen Leistungen bereits in 2021, so auch das Frauennachttaxi, gestrichen werden“, heißt es aus dem Rathaus. Ob das Frauennachttaxi zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt werden soll, dazu machte die Stadt keine Angaben. Sowohl in Mannheim wie auch in Heidelberg gibt es ein solches Angebot, das Frauen nachts vergünstigte Taxifahrten ermöglicht.