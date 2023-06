Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist Tanz, Akrobatik und Schweben, und es ist bald auch in Ludwigshafen zu Hause. Am 2. Juli eröffnet in der Gartenstadt das erste Studio für die Trendsportart Poledance. Es ist das vierte der Kette „Pole and Move“. Bis dahin haben Inhaberin Miriam Saroos und ihre Mitstreiterinnen aber noch jede Menge Arbeit vor sich.

„Es ist eine Sportart für selbstbewusste Frauen“, stellt Miriam Saroos gleich zu Beginn des Gesprächs mit der RHEINPFALZ klar. Mit Schmuddelecke und Schweinkram habe der Tanz an der Stange schließlich nichts zu tun, auch wenn dabei eine Menge nackter Haut eine Rolle spielt.