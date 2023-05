Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Sportart haftet noch immer etwas Verruchtes an, viele verbinden sie mit dem Rotlichtmilieu. Dabei ist der Tanz an der vertikalen Stange ein Sport, der den ganzen Körper fordert. In Mannheim waren immerhin auch drei Männer am Start.

Die Gesetze der Schwerkraft schienen am vergangenen Wochenende in Mannheim nicht zu gelten. Zumindest nicht überall. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim ersten Poledance-Wettbewerb setzten diese