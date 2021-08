Am Samstag, 28. August, wird bei der BASF in Ludwigshafen im Werksteil Nord ab zirka 10.30 Uhr ein Blindgänger entschärft. Das hat der Konzern am Dienstag mitgeteilt. Bei Kampfmittelräumarbeiten war am 29. Juli eine rund 250 Kilogramm schwere britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg inklusive Zünder gefunden worden. Für die Dauer der Entschärfung werden außerhalb des Werks folgende Straßen für den Fahr- und Personenverkehr gesperrt: die Ammoniakstraße vor Tor 11, die Magnetbandstraße, die Parkplätze zwischen Tor 5 und Tor 11 sowie das BASF-Parkhaus an Tor 11. Innerhalb des Werks werden in einem Umkreis von 300 Metern um den Fundort ebenfalls die Straßen gesperrt. Eine Evakuierung oder Unterbrechung der Produktion ist nach Konzernangaben nicht erforderlich. Für die Entschärfung wurde eine Sicherheitspyramide (Ramses) errichtet. Diese Pyramide hat eine Kantenlänge von 25 Metern, eine Höhe von 6,50 Metern und besteht vor allem aus Sand. Das Innere ist durch ein Zugangsrohr erreichbar. Eine Gefahr für Mitarbeiter und Bevölkerung bestehe nicht, so die BASF. Das Vorgehen sei mit den zuständigen Behörden abgestimmt.