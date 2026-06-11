Der Blies-Förderverein sucht tatkräftige Unterstützung – auch für den zweiten Helfertag.

Einen festen Arbeitsplatz mitten im Grünen – meist unter freiem Himmel – hat der Förderverein Blies ab sofort zu bieten. „Wir suchen einen Mann, der in Vollzeit, Teilzeit oder im Minijob bei uns für leichte tägliche Arbeiten bei der Reinigung der Liegewiesen und anderen alltäglichen Tätigkeiten in einem Freizeitbad helfen möchte“, sagt Vereinsvorsitzender Mathias Vogl. Die Arbeitszeit in dem Bad sei flexibel und könne mit den Verantwortlichen abgesprochen werden. Interessenten können sich per E-Mail an bliesbad@gmx.de ab sofort beim Vereinsvorstand melden. Der Förderverein setzt bei der Pflege der Bliesbad-Einrichtungen auch Vereinsmitglieder als ehrenamtliche Helfer ein.

Helfertag am 13. Juni

Zum zweiten „Helfertag“ am Samstag, 13. Juni, ab 8 Uhr, ruft der Verein seine Mitglieder auf. Zwei Stunden lang bis zur offiziellen Eröffnung des Freizeitbads um 10 Uhr wollen die Vereinsmitglieder wieder die weitläufigen Liegewiesen und die sanitären Einrichtungen „auf Vordermann“ bringen. Dabei sollen vor allem die „Hinterlassenschaften“ der wild lebenden Vögel beseitigt werden, die an der Blies paradiesische Lebensbedingungen vorfinden. Die zahlreichen Helfer des ersten „Helfertags“ Mitte Mai durften sich über kostenlose Verpflegung freuen, die es auch am Samstag wieder geben wird.