Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach Gesprächspartnern. Im Strandbad an der Blies haben wir Matthias Vogl, den Vorsitzenden des Fördervereins, getroffen.

Sie sind der neue Vorsitzende?

Genau genommen gehe ich jetzt schon ins zweite Jahr. Als die Behringers gesagt haben, dass sie nach acht Jahren nicht mehr weitermachen wollen und sich bei der Sitzung niemand anders gefunden hat, haben meine Frau und ich die Ämter übernommen. Ich wollte nicht, dass der Verein stirbt. Immerhin kommen wir schon seit über 25 Jahren an die Blies. Und so bin ich jetzt der Vorsitzende und meine Frau Schatzmeisterin – genauso wie die Verteilung auch bei den Behringers war.

Sind Sie denn ein Vereinsmensch?

Auf jeden Fall! Ich komme aus Rheingönheim und war früher bei der Arminia und bei der KG Klotzgrumbeer aktiv. Aber seit unserem Umzug in die Gartenstadt engagieren wir uns eben hier vor Ort.

Ist das dann heute schon Probebaden?

Heute war höchstens Probeliegen. Aber eigentlich habe ich mit meiner Frau die Rohre hier am Kinderbereich gereinigt.

Wie liegt es sich am neuen Sandstrand?

Der Sandstrand an sich ist wunderbar. Den Sand haben wir letzte Woche gemeinsam verteilt.

Der neue Starndbereich. Foto: Steffen Gierescher

Der Strand von Waikiki auf Hawaii musste regelmäßig mit Sand aufgeschüttet werden, weil er von den Wellen abgetragen worden ist. Ein Problem, was es an der Blies wohl weniger gibt.

Stimmt. So etwas in der Art habe ich auch mal in Florida erlebt. Aber hier an der Blies ist der Wellengang sicher nicht so groß, dass wir damit ein Problem bekommen würden. Wir haben dafür andere Probleme.

Sie spielen auf die Gänse an. Ich vermisse ein wenig den Zaun um den neuen Sandstrand. Kommt der noch bis zum Saisonstart nächste Woche?

Nein. Den Zaun habe ich immer gehasst. Zumal er die Gänse nur abgehalten hat, solange sie klein waren. Ansonsten sind die einfach innerhalb der Umzäunung gelandet. Und unser Platzwart war außerdem einen nicht unerheblichen Teil seiner Arbeitszeit damit beschäftigt, den Zaun, der eigentlich nur ein Provisorium war, zu flicken. Das wollte ich nicht mehr. Jetzt läuft man entspannt durch den Sand ins Wasser. Ohne Zaun.

Ansonsten ist das Bad fit für die Saison?

Absolut! Die Wasserqualität stimmt, und heute hatten wir 18,6 Grad im Wasser. Das habe ich eben gerade gemessen. Wir hatten zwei Helfertage, an denen jeweils 40 Vereinsmitglieder dabei waren, das Bad für die Saison vorzubereiten. Zwei Mal 40 Leute! Das zeigt schon, dass unseren Vereinsmitgliedern das Bad am Herzen liegt. Die Spielgeräte sind gerichtet. Nächste Woche bereiten wir noch das Kinderschwimmbecken vor, damit das zum Saisonstart ebenfalls bereit ist. Und dann kann die Saison losgehen.

Müssen sich die Besucher auf Veränderungen einstellen?

Der Eintritt für Erwachsene beträgt dieses Jahr drei Euro statt 2,50. Das mussten wir machen. Wir zahlen ja auch Mindestlohn und der wurde erhöht. Und Unterstützung von der Stadt erhalten wir keine.

Welche Unterstützung würden Sie sich denn wünschen?

Am liebsten wäre mir, wenn man die auswärtigen Vogelarten reduzieren könnte. Es gibt hier an der Blies mittlerweile keine Stockenten mehr. Die wurden alle verdrängt. Die Nilgänse haben hier bei uns keine natürlichen Feinde. Deshalb vermehren sie sich so stark.