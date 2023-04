Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn am Samstag um 19 Uhr das Zweitliga-Heimspiel der Eulen Ludwigshafen gegen den TV Hüttenberg angepfiffen wird, führt Gunnar Dietrich die Truppe in der Eberthalle schon in der fünften Saison hintereinander als Kapitän aufs Spielfeld. Der RHEINPFALZ verrät der Abwehrchef, was er von der neuen Spielzeit erwartet – und was er vom Freischwimmen in Aue hält.

Herr Dietrich, Sie arbeiten seit kurzem bei den Technischen Werken Ludwigshafen (TWL) stundenmäßig mehr als zuvor. Wie ist das vereinbar mit Zweitliga-Handball?

Ja,