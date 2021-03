Der Kreisverband Vorderpfalz des Deutschen Roten Kreuz (DRK) bietet mit mobilen Teams Tests an Schulen an, um Lehrer und andere pädagogische Mitarbeiter einmal pro Woche auf Corona zu testen. Mehr als 70 Lehrer und andere schulische Bedienstete seien bereits am Georg-Kerschensteiner-Berufsbildungszentrum in der Franz-Zang-Sporthalle getestet worden, heißt es vom DRK. Voraussetzung ist die Vorlage eines Berechtigungsscheins des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung. „Ziel ist es, durch die präventive Testung Infektionen frühzeitig zu erkennen und Infektionsketten zu unterbrechen“, erklärt Jürgen Abel, Ausbildungsbeauftragter des DRK-Kreisverbands. Interessierte Schulen können direkt mit Jürgen Abel unter Telefon 0152/33539532 Kontakt aufnehmen und einen Termin vereinbaren.

Mehr zum Thema