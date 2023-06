Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Hallo! Kennst Du mich noch?“ So oder so ähnlich fangen nicht nur harmlose Telefonate an. Es kann auch der Einstieg in den sogenannten Enkeltrick sein, mit dem Betrüger noch immer viel zu oft und viel zu leicht Senioren um ihr Geld erleichtern.

Auch in Wohnheimen und sogar Pflegeeinrichtungen rufen die Betrüger an, erklärte Katja Brill, Leiterin der Polizeiinspektion 2, den Bewohnern im Seniorenwohnhaus August Wagner in Friesenheim.