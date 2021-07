Der Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Stadtverband Ludwigshafen, hat sich neu konstituiert und Klaus Jürgen Becker (58, Verdi), Historiker und stellvertretender Stadtarchivar, für vier Jahre zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er übernimmt das Amt von Stefanie Jettenberger (50, Verdi), die nicht mehr antrat.

Ein Ziel: Junge Menschen erreichen

Becker sei überzeugter Gewerkschafter und möchte auch junge Menschen in Ludwigshafen erreichen. „Hierzu zählt die Bewahrung und überhaupt erst wieder Bewusstmachung gewerkschaftlicher Traditionen, damit nicht nur tarifgebundene Beschäftigte, sondern auch das immer größere werdende Prekariat die gewerkschaftliche Bindung weiterhin beziehungsweise neu als notwendig erkennen“, sagte Becker in seiner Vorstellung. Sein „Vize“ ist Klaus Beck (64, GEW), der seine Erfahrungen als ehrenamtlicher DGB-Bundesseniorenbeauftragter einbringen möchte: „Kommunalpolitisch ist die Verbesserung der Bildung – insbesondere auch für Arbeitnehmer – von der Kita über die Schulpolitik bis zur Weiterbildung ein wichtiges Thema. Weiterhin werde ich mich auch für die Politik für Senioren in Ludwigshafen einsetzen“, sagte Beck.

Natalie Naringbauer (28, Verdi) vertritt künftig die Interessen der DGB-Jugend im Stadtverband: „Ich möchte der Jugend in den Gewerkschaften eine Stimme geben.“

Der DGB lebe vom Ehrenamt. „Umso glücklicher sind wir, dass wir so engagierte Kollegen im Verband haben, die in der Stadt etwas bewegen wollen“, sagte Rüdiger Stein, Geschäftsführer der DGB-Region Vorder- und Südpfalz.