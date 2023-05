Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zweieinhalb Jahre lang haben Stadtarchivar Klaus Jürgen Becker und ein Förderverein an der Chronik „1250 Jahre Mundenheim“ gearbeitet. Das Zusammenleben im Dorf stand dabei für den Historiker im Mittelpunkt. Im Interview erzählt er, dass die Mundenheimer gute Verhandler sind und gerade wieder Goldene Jahre erleben.

Herr Becker, was hat Sie bei der Arbeit an der Chronik „1250 Jahre Mundenheim“ am meisten überrascht?

Das ist eine sehr gute Frage. Es hat sich gezeigt, dass