Zur Wochenmitte sind die Corona-Inzidenzwerte (Anzahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) in Stadt und Kreis wieder leicht gestiegen: Für Ludwigshafen meldet das Landesuntersuchungsamt 17 neue Infektionen, die Inzidenz liegt damit bei 54,6 (Dienstag: 53,4). Im Rhein-Pfalz-Kreis gibt es 23 neue Infektionen, hier ist die Inzidenz auf 56,9 gestiegen (Dienstag; 51,1). Ab 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet. Ferner gab es in Stadt und Kreis wegen der Corona-Pandemie je einen weiteren Todesfall.

Malteser bieten Tests an

Unterdessen erhöht sich die Zahl der Schnelltestzentren in Ludwigshafen. Der Malteser-Hilfsdienst wird am Freitag ein solches Angebot in der Ludwig-Wolker-Freizeitstätte in Süd (Karl-Krämer-Straße 6) eröffnen. Bürger können sich hier von 17 bis 21 Uhr ohne Voranmeldung testen lassen. Ein zweiter Öffnungstermin außer dem Freitag ist dienstags von 18 bis 21 Uhr. Wie die Malteser mitteilen, haben Ehrenamtliche das Zentrum aufgebaut. Qualifizierte Helfer werden sich um die Antigen-Schnelltests kümmern, so die Malteser, die unter Telefon 0621/58790705 auch Fragen beantworten.

Ergänzung am Abend

Das Zentrum verstehe sich als abendliche Ergänzung zu den beiden städtischen Zentren in der Eberthalle und in Oggersheim. Das Zentrum in der Eberthalle, das gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz betrieben wird, ist laut Stadt kommende Woche am Dienstag und Mittwoch nur von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Ansonsten gelten die bekannten Öffnungszeiten: montags bis donnerstags 10 bis 18 Uhr und freitags von 10 bis 16 Uhr. Das Testzentrum der DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) in Oggersheim (Am Brückelgraben 72) ist montags, mittwochs und freitags von 16 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Am Montag hatte die Stadt versehentlich mitgeteilt, Tests seien hier unter der Woche durchgehend von montags bis freitags möglich.