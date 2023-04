Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Eberthalle ist zum Schnelltestzentrum umfunktioniert worden. Im Eiltempo wurde seit Freitag die Vorgabe des Bundes umgesetzt und ein kostenloses Angebot aus dem Boden gestampft, in dem sich Menschen ohne Symptome einmal wöchentlich auf eine Covid-19-Erkrankung untersuchen lassen können. Wir haben uns in der Halle umgesehen. Von 130 Tests am Montag war nur einer positiv.

Flächendeckende Tests und eine Ausweitung des Impfangebots sind zwei zentrale Bausteine für weitere Lockerungen des aktuellen Lockdowns – so haben es Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten