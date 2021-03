Aufgrund der bundesweiten Aussetzung der Corona-Schutzimpfungen mit dem Präparat von Astrazeneca fallen in Ludwigshafen in dieser Woche 478 Impftermine aus. Darüber hat die Stadtverwaltung am Dienstagmorgen informiert. Betroffen sind ihren Angaben zufolge 334 Termine am Dienstag und 144 Termine am Freitag. Allerdings muss das Impfzentrum in der Walzmühle nicht komplett schließen. Denn es gibt dort Impfstoff von Biontech. Personen, die diesen bekommen sollen, behalten ihre Termine, betont die Stadt. Da die Biontech-Menge aber begrenzt sei, sei es nicht möglich, Termine zu tauschen – also Bürgern statt Astrazeneca nun ersatzweise Biontech zu spritzen. Die Stadt kündigt weitere Informationen an, sobald nähere Details zur Planung im Impfzentrum vorliegen.

