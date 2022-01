Die Ludwigshafener CDU übt massive Kritik am sogenannten Kita-Zukunftsgesetz, das im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz in Kraft getreten ist und die Betreuungssituation sowie das pädagogische Angebot verbessern sollte. „Die Arbeitsbedingungen haben sich durch das neue Gesetz massiv verschlechtert und die Erzieherinnen und Erzieher sind durch die Pandemie bereits schwer belastet – wer kann und will so arbeiten?“, kritisiert die Ludwigshafener Landtagsabgeordnete Marion Schneid. Für Kinder, Eltern und Erzieher sei die Situation unerträglich und man müsse sich mittlerweile fragen, ob dieses Gesetz nicht unter dem „Wird-Schon-Schiefgehen-Ansatz“ erlassen worden sei, meint die jugendpolitische Sprecherin der CDU-Stadtratsfraktion, Wilhelma Metzler. Das Gesetz, das nicht nur einen Rechtsanspruch mit durchgehender siebenstündiger Betreuung vorsieht, verspricht neben dem Mittagessen auch Extra-Mittel über das Sozialraumbudget. Doch auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kritisiert eine Verschlechterung in der Betreuung.