Car-Sharing ist in Deutschland so beliebt wie nie zuvor. Das zeigt die neue Statistik des Bundesverbands. Sowohl die Zahl der Nutzer als auch der Orte, in denen Car-Sharing bereitgestellt wird, ist demnach 2021 deutlich gestiegen. Die Anbieter haben ihre Flotten erheblich ausgebaut. Zum 1. Januar 2022 waren in Deutschland fast 3,4 Millionen Fahrberechtigte fürs „Autoteilen“ angemeldet, 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der angebotenen Car-Sharing-Fahrzeuge hat sich im gleichen Zeitraum um 15,2 Prozent auf 30.200 erhöht, davon über 7000 E-Autos.

„Corona-Delle“ überwunden

Auch die Stadtmobil Rhein-Neckar AG, führend in der Metropolregion, hat nach einer „Corona-Delle“ in 2020 den Wachstumskurs fortgesetzt: Kundenzahlen und die Anzahl der Autos seien weiter gestiegen. In der Region gebe es jetzt in 31 Städten ein Car-Sharing-Angebot von Stadtmobil (13.000 Kunden, mehr als 600 Autos, 260 Stationen). Mehr als 150 Stationen befinden sich allein in verschiedenen Stadtteilen von Heidelberg und Mannheim. Bundesweit sind es 935 Städte und Gemeinden, die ein solches Angebot bieten, 80 Kommunen mehr als im Vorjahr.

Miniklasse bis Transporter

Die Fahrzeugflotte von Stadtmobil umfasse Fahrzeuge von der Miniklasse über Kleinwagen und Kombis bis zum Neuen-Sitzer Bus und zum Transporter. Der Anteil von E-Autos und Fahrzeugen mit Hybridantrieben in der Flotte betrage mehr als drei beziehungsweise 17 Prozent und habe kontinuierlich zugenommen. Weitere Infos zu Stadtmobil im Netz unter www.stadtmobil.de, telefonisch unter 0621 12855585.