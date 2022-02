Der Carsharing-Dienstleister Stadtmobil Rhein-Neckar ist seit dieser Woche auch in Frankenthal aktiv. Ein für Kunden des Anbieters verfügbarer Kleinwagen mit Hybrid-Antriebstechnik steht seit Mittwoch auf dem Jahnplatz, wie das Unternehmen mitteilt. Frankenthal sei der inzwischen 31. Ort in der Region, in dem Stadtmobil-Fahrzeuge stehen, und lange die letzte größere Kommune ohne entsprechendes Angebot gewesen. „Mit dem Auto wollen wir den Kundinnen und Kunden in Frankenthal die Nutzung erleichtern und eine Angebotslücke in der Fläche rund um die Oberzentren Ludwigshafen und Mannheim schließen“, zitiert das Unternehmen sein Vorstandsmitglied Miriam Caroli in einer Pressemitteilung. Bislang waren die von Frankenthal aus nächstgelegenen Möglichkeiten, ein Stadtmobil-Auto abzuholen, in Ludwigshafen-Friesenheim oder Oggersheim. In den kommenden Monaten solle außerdem die Versorgung im Norden Ludwigshafens verbessert werden. Dann werde ein Wagen in Oppau stationiert. Stadtmobil Rhein-Neckar hat nach eigenen Angaben 13.000 Kunden, die auf 620 Fahrzeuge zurückgreifen können. Diese sind auf etwa 250 Stationen verteilt. Zur Flotte gehören Fahrzeuge von der Miniklasse über Kleinwagen und Kombis bis zum Neun-Sitzer Bus und zum Transporter. Nähere Informationen zum Carsharing im Internet unter www.stadtmobil.de und telefonisch unter der Nummer 0621 12855585.