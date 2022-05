Das Schwurgericht des Landgerichts Frankenthal hat Anfang des Monats die Untersuchungshaft für einen 45-Jährigen, der am 27. April 2021 einen 59-Jährigen in der Bayreuther Straße (West) getötet haben soll, aufgehoben. Der 45-jährige Ludwigshafener war seit 24. Juni 2021 in Untersuchungshaft. Im Dezember 2021 hat ein Prozess begonnen, in dem der 45-Jährige wegen Totschlags angeklagt ist. Der Prozess sollte am 19. Mai fortgesetzt werden, ist aber derzeit wegen der Erkrankung eines Mitglieds des Schwurgerichts unterbrochen.

„Kein ausreichender Tatverdacht“

Wie Alexander Klein, Rechtsanwalt des 45-Jährigen, auf Anfrage mitteilt, hat er die Aufhebung der Untersuchungshaft für seinen Mandanten beantragt, da kein ausreichender Tatverdacht mehr bestehe, um die Untersuchungshaft aufrecht zu erhalten. Als Begründung dafür hat Klein den bisherigen Verlauf des Prozesses angeführt. Die Staatsanwaltschaft hat dem Antrag zwar widersprochen, doch das Schwurgericht hat entschieden, die Untersuchungshaft aufzuheben. Da es bei dem Prozess schon mehr als zehn Verhandlungstage gab, kann er laut Strafprozessordnung bis zu vier Wochen unterbrochen werden. Wann die Verhandlung fortgesetzt wird, ist nach Angaben des Landgerichts derzeit noch offen. Der letztmögliche Termin dafür ist der 2. Juni.