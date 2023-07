Bis Ende Juni hat das Bliesbad über 14.000 Besucher gezählt, wie Hans-Jürgen Beringer als Vorsitzender des Fördervereins berichtet. In diesem Zusammenhang stellt er einige Dinge klar zu einem RHEINPFALZ-Bericht innerhalb der Serie „Urlaubsgefühle“.

In dem Bericht hatte ein Ehepaar, das Mitglied im Verein ist, irrtümlich erklärt, der Förderverein würde keine Zuschüsse von der Stadtverwaltung bekommen. „Dem ist nicht so“, widerspricht Beringer. „Wir haben für 2022 einen Personalkostenzuschuss erhalten. Wir warten aktuell auf die Überweisung für 2023“, betont er. Für Wasseranalysen seien – anders als in dem Artikel behauptet – die Technischen Werke noch nie verantwortlich gewesen. Die Analysen für das Kleinkinderbecken seien bis 2017 von der Verwaltung organisiert und bezahlt worden. Seit 2018 müsse der Verein die Verantwortung dafür übernehmen und auch die Kosten begleichen.

Zehn Mitarbeiter

Laut Beringer hat der Förderverein zurzeit zehn Mitarbeiter in seinen Reihen, die zum Teil in einer Festanstellung seien und als geringfügig Beschäftigte zählten. Zwei Mitarbeiter kümmerten sich um die Sauberkeit der 12.000 Quadratmeter großen Liegewiese. Die Mitgliederzahl sei mit 700 wieder überschaubarer geworden. Über 14.000 Badegäste bis Ende Juni seien ein positives Ergebnis. Der coronabedingte Zuwachs an Mitgliedern habe sich „regeneriert“. Als Beringer den Verein übernahm, zählte der Verein 120 Mitglieder.

Im Pandemie-Sommer 2020 ließ der Verein wegen des hohen Aufwands bei der Kontaktnachverfolgung der Badegäste nur noch Vereinsmitglieder ins Bad, deren Kontaktdaten bereits bekannt waren. Die Mitgliederzahl verdoppelte sich daraufhin, sodass ein Aufnahmestopp den „Boom“ bremsen musste. Seitdem sind viele Neumitglieder aus dem Verein wieder ausgetreten.

Tagesticket für 2,50 Euro

Die Badestelle wird vom Blies-Förderverein seit 1995 betrieben. Auf der Basis einer Vereinbarung mit der Stadt kümmert er sich seither weitgehend ehrenamtlich um den Erhalt des Naturbads. Über 83.000 Quadratmeter beträgt die Wasserfläche. Das Tagesticket für Erwachsene liegt bei 2,50 Euro. Mit dem Oggersheimer Marc-Andre Unger hat der Biergartens „Blieskönig“ seit Saisonbeginn einen neuen Betreiber.