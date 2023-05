Die Sparkasse Vorderpfalz und die Polizei haben eine gemeinsame Initiative zum Schutz älterer Menschen vor Betrug gestartet. Bei Informationsveranstaltungen in Stadt und Kreis wollen sie zeigen, wie man Betrugsmaschen nicht auf den Leim geht.

Täglich rufen Betrüger Senioren an, geben sich als Polizeibeamte oder Enkel aus und versuchen, mit immer neuen Maschen an Geld zu kommen. Obwohl schon viele Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den trickreichen Betrügern in Einzelfällen immer wieder, hohe Summen Bargeld oder Schmuck zu erbeuten. Erst am Donnerstag wurde eine Ruchheimerin bei einem sogenannten Schockanruf überrumpelt. Ein Anrufer, der sich als Polizist ausgab, gaukelte der Frau vor, dass ihre Tochter einen schlimmen Unfall verursacht hätte. Um die Inhaftierung der Tochter abzuwenden, forderte der Mann eine Summe von 80.000 Euro. Die Frau händigte den Betrügern einen Teil der Summe aus – in Form von Bargeld und Schmuck.

Um Senioren vor den fiesen Betrugsmaschen zu schützen, organisieren die Sparkasse Vorderpfalz und das Polizeipräsidium Ludwigshafen gemeinsame Informationsveranstaltungen in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis. Dabei soll über gängige Betrugsmaschen aufgeklärt und Tipps gegeben werden, wie man sich wirksam schützen kann. Die Veranstaltungen finden jeweils zum Monatswechsel statt und sind kostenlos. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Experten beraten vor Ort und beantworten auch Fragen. Zusätzlich werden Mitglieder des Seniorenrates der Stadt Ludwigshafen sowie des Seniorenbüros Speyer als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Die Veranstaltungen finden von 9 bis 12 Uhr in folgenden Geschäftsstellen der Sparkasse Vorderpfalz statt: 30. Mai in der Hauptstelle Ludwigshafen, 31. Mai in der Hauptstelle Speyer, 1. Juni: Filiale Maxdorf, 2. Juni: Mutterstadt, 30. Juni: Schifferstadt, 3. Juli: Oppau und 4. Juli in Dudenhofen. Weitere Termine sind in Planung. Die Polizei möchte die Reihe auch mit anderen Banken aus der Region fortsetzen.

Noch Fragen?

Es gibt auch eine Polizei-Hotline zum Schutz vor Betrug. Unter Telefon 0621 963-1515 können sich Bürger von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr kostenlos telefonisch über Betrugsdelikte informieren.