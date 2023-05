Die Polizei registrierte diese Woche mehrere Fälle von Telefonbetrug. In drei Fällen meldeten sich falsche Polizeibeamte oder falsche Enkel und versuchten, an das Geld der Betroffenen zu gelangen. Die Senioren verhielten sich richtig und beendeten frühzeitig das Gespräch.

In einem weiteren Fall gelang es Telefonbetrügern am Donnerstagnachmittag, Schmuck und Bargeld zu erbeuten. Gegen 14 Uhr erhielt eine Frau in der Maxdorfer Straße (Ruchheim) einen Anruf eines falschen Polizisten. Dieser teilte der Frau mit, dass ihre Tochter einen schlimmen Unfall verursacht hätte. Um die Inhaftierung der Tochter abzuwenden, forderte der Mann eine Summe von 80.000 Euro. Da die Frau nur einen Teil der geforderten Summe aufbringen konnte, fragte der Unbekannte nach Wertgegenständen. Die Frau vereinbarte daraufhin in der Maxdorfer Straße die Übergabe, wo um 16 Uhr der Unbekannte erschien und einen Beutel mit Geld und Schmuck entgegennahm. Anschließend flüchtete er mit der Beute in Richtung A650.

Der Täter trug eine Sonnenbrille, eine Kappe, einen schwarzen Schal und einen beigen Sakko. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise unter der Telefon 0621 963-2773.