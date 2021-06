Ein gewohnter Anblick am Berliner Platz ist am Mittwoch verschwunden. Das Sparkassen-Schild am früheren Bank-Gebäude in der Bismarckstraße ist entfernt worden. Die Sparkasse Vorderpfalz hatte sich von dem Gebäude getrennt und es im April an die Mannheimer Pro Concept AG verkauft. „Wir haben beobachtet, dass nach wie vor viele Bankkunden an das Objekt kommen und davon ausgehen, dass sich dort die Bank befindet“, sagt Awes Khan von Pro Concept. Deshalb habe man sich entschlossen, die Leuchtreklamen entfernen zu lassen. Es gebe auch bereits einen potenziellen neuen Nutzer für das Gebäude, „allerdings sind wir mit diesem noch in Verhandlungsgesprächen“, so Khan. Vorgesehen ist wohl eine Büronutzung.

SB-Standort für Kunden im Faktorhaus

Die 150 Mitarbeiter der Sparkasse, die zuletzt noch am Berliner Platz arbeiteten, sind bis Ende März in andere Räume umgezogen, wie Thomas Traue, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Vorderpfalz, mitteilt. Die Mehrzahl von ihnen wechselte in das Sparkassenhauptgebäude am Ludwigsplatz, einige auch in die Speyerer Hauptstelle. Sparkassen-Kunden finden am Berliner Platz aber weiterhin einen Selbstbedienungsbereich (SB). Zum 29. März wurden dabei laut Traue die SB-Standorte Berliner Platz und Walzmühle im Faktorhaus (ebenfalls am Berliner Platz) zusammengelegt. Dort gibt es unter anderem einen Geldautomaten und die Servicetechnik für Kontoauszüge und Überweisungen.