Die Linie-10-Baustelle in Friesenheim wandert weiter. Der aktuell gesperrte Abschnitt der Sternstraße in Richtung BASF wird am Mittwoch, 6. Mai, wieder für den Verkehr geöffnet, wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mitteilt. Dafür wird ab dann bis voraussichtlich 13. Juli ein Teilstück der Sternstraße in Fahrtrichtung Oggersheim gesperrt. Es geht um den Abschnitt zwischen den Querstraßen Herrenwald-/Leopold- und Nietzschestraße. Das hat Auswirkungen auf den Individualverkehr und auf die Buslinien in Friesenheim.

Der Autoverkehr

Der Individualverkehr wird laut RNV über Ruthenstraße, Ruthenplatz, Taubenstraße und Hohenzollernstraße umgeleitet. Die Taubenstraße soll zur Einbahnstraße werden. Die Querstraßen Herrenwald-, Sonnen- und Nietzschestraße werden zu Sackgassen mit Zufahrtmöglichkeit durch die Hagellochstraße, heißt es von der RNV.

Die Buslinien

Der Busersatzverkehr der Linie 10 ändert seinen Fahrtweg ab der Haltestelle Hagellochstraße und bedient die Ersatzhaltestelle Friesenheim Mitte in der Ruthenstraße sowie die Ersatzhaltestelle Sternstraße in der Hohenzollernstraße, Ecke Riedsaumstraße. Danach geht es weiter auf dem regulären Linienweg in Fahrtrichtung Ebertpark. Die Linien 70 und 89 fahren in Richtung Oggersheim ab der Haltestelle Eschenbachstraße eine Umleitung über die Ruthenstraße, mit Bedienung der Ersatzhaltestelle Friesenheim Mitte und dann weiter über die Hohenzollernstraße zur regulären Haltestelle Sternstraße. Die Busse der Linie 97 in Fahrtrichtung Berliner Platz werden ab der Haltestelle Eschenbachstraße umgeleitet über die Ruthenstraße. Sie bedienen die Ersatzhaltestelle Friesenheim Mitte und fahren über den Kreisel zur Haltestelle Schopenhauerstraße. Ab dort geht es weiter auf dem regulären Linienweg zum Berliner Platz.

Sperrung für Sanierung genutzt

Die Stadt Ludwigshafen nutzt zeitgleich die Sperrung, um im Abschnitt zwischen Ruthen- und Nietzschestraße die Fahrbahn der Sternstraße zu sanieren.