In Friesenheim wird ein Teilstück der Sternstraße erneuert. Im Bereich zwischen der Ruthenstraße und der Nietzsche-/Hohenzollernstraße wird der Fahrbahnbelag abgefräst und durch neuen Asphalt ersetzt. Die Bauarbeiten sollen den ganzen Mai über dauern und bis 20. Juni abgeschlossen sein. Die Kosten belaufen sich auf 410.000 Euro.

Wegen der parallel laufenden Arbeiten an den Gleisen der Straßenbahnlinie 10 im Bereich der Kreuzung Sternstraße/Carl-Bosch-Straße muss ohnehin die Fahrbahn in Richtung Oggersheim vom 1. Mai bis 20. Juni gesperrt werden. Die Stadt will die Sperrung dazu nutzen, um die Fahrbahn zu erneuern. Deshalb wurde die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) beauftragt, zusätzlich zu den Straßenbahngleisen auch die Fahrbahn zu erneuern. So könne eine zusätzliche Baustelle mit Verkehrsbehinderungen vermieden werden, argumentiert die Verwaltung.

Hintergrund des Bauprojekts: Die Sternstraße ist eine zentrale Hauptverkehrsachse in Ost-West-Richtung und verbindet die Fernstraßen (A 650, B 9) mit dem Stadtzentrum sowie der BASF. Damit die Sternstraße den Umleitungsverkehr während des Abrisses der Hochstraßen Süd und Nord bewältigen kann, soll die Fahrbahn ertüchtigt werden. Denn momentan weist der Belag der Sternstraße im gesamten Verlauf großflächige Netzrisse und Unebenheiten auf. Auch zum besseren Ablauf des Regenwassers von der Straße in die Kanalisation muss eine neue Fahrbahnrinne gebaut werden, so die Verwaltung.

Der Stadtvorstand hat die Sanierung wegen der Corona-Krise in einer sogenannten Eilentscheidung beschlossen. Eigentlich hätte im April der Bauausschuss das Projekt genehmigen sollen, doch dessen Sitzung wurde wegen des Coronavirus abgesagt. Der Stadtvorstand hat nun am Montag den Stadtrat nachträglich über die Entscheidung informiert.

Eilentscheidungen seien bei einer ganzen Reihe von Bauprojekten notwendig gewesen, um diese trotz Corona schnell angehen zu können, begründete Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) das Vorgehen.