Die Linke verurteilt die Entscheidung des BASF-Vorstands, am Standort Ludwigshafen 600 Stellen zu streichen. „Das ist nicht nur ein schlimmer Verlust für die entlassenen Menschen, sondern auch ein Rückschlag für den Industriestandort Ludwigshafen“, schreibt Jovana Dzalto, Linke-Direktkandidatin für die Landtagswahl am 14. März. Die Nachricht komme ausgerechnet in einer Zeit, in der viele Menschen wegen der Corona-Krise Angst um ihre Existenz hätten. Dzalto: „Die BASF hingegen ist ein großes und stabiles Unternehmen, welches jährlich Gewinne in Milliardenhöhe allein am Standort Ludwigshafen schreibt. Gerade in der jetzigen Zeit sollte sich der Vorstand überlegen, ob das der richtige Zeitpunkt ist, Menschen zu entlassen, um den Gewinn zu erhöhen. Das Unternehmen hat genug Rücklagen und wäre imstande, auf diese Entlassungen zu verzichten.“