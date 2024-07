Wer in Ludwigshafen lebt, der hat es an heißen Sommertagen nicht weit zum Wasser. 17 Seen und den Rhein gibt es in der Stadt. In vier Weihern ist das Baden erlaubt. Im Fluss teilweise auch, aber Experten warnen davor.

Die vier Ludwigshafener Badeweiher sind gut über das Stadtgebiet verteilt: Im Begüten- und im Willersinnweiher zwischen Oggersheim