Etwas früher als das Willersinn-Freibad (29. Mai) ist das Bliesbad am Pfingstmontag in die Saison gestartet. Ab 10 Uhr sind am Öffnungstag erste Stammgäste und sonnenhungrigen Besucher auf das von sattgrünem Rasen bewachsene Gelände geströmt.

Die moderaten Eintrittspreise vom Vorjahr wurden nicht erhöht. Der Tagespreis für Erwachsene beträgt 2,50 Euro, für Kinder und Jugendliche 1,50 Euro. Mit Saisonkarten kann