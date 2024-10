Die ab Montag mit der Aufstellung von Beschilderungen startende Fahrbahnerneuerung auf der B9 zwischen Frankenthal und Ludwigshafen-Oggersheim dürfte im ersten Abschnitt bis Jahresende und und im zweiten bis Ostern 2025 eklatante Folgen für den ganzen Verkehr in der Vorderpfalz haben. Ab Donnerstag werden die ersten Auswirkungen spürbar sein. Die Baukosten für die Sanierung liegen bei 5,8 Millionen Euro. Das Schutzplankensystem wird eine weitere Million kosten, wie der Landesbetrieb Mobilität als zuständige Behörde berichtet. Was genau geplant ist und was das bedeutet, lesen Sie hier.