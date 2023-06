Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juni im Bezirk der Arbeitsagentur Ludwigshafen leicht gestiegen. Mit 15.063 Personen waren laut Agentur 440 Menschen mehr ohne Job registriert als im Vormonat.

Im Zuständigkeitsbereich des Jobcenters Vorderpfalz-Ludwigshafen waren nach weiteren Agenturangaben 9257 Frauen und Männer gemeldet, 327 mehr als im Vormonat. Bei der Agentur für Arbeit Ludwigshafen sei ein Anstieg um 113 Menschen auf insgesamt 5806 Arbeitslose zu verzeichnen. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 6,5 Prozent.

Lips: Markt zeigt sich stabil

3303 Personen hätten sich im Juni arbeitslos gemeldet, 563 mehr als im Mai. 2856 Frauen und Männer hätten ihre Arbeitslosigkeit im selben Zeitraum beendet, 104 weniger als im Vormonat. „Der lokale Arbeitsmarkt zeigt sich trotz des Anstiegs der Arbeitslosenzahl robust“, berichtet Daniel Lips als Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur.

Im Juni seien 578 neue Stellen gemeldet worden, 94 weniger als im Vormonat und 88 weniger als vor einem Jahr. Der Bestand umfasse aktuell 3511 Jobs, elf mehr als im Mai und 450 weniger als im Vorjahr.

Quote in Ludwigshafen: 8,9 Prozent

„Viele Unternehmen suchen weiterhin intensiv nach Fachkräften“, so Lips. Von den 2306 seit Beginn des Berichtsjahrs (Oktober 2022) gemeldeten Ausbildungsstellen seien noch 1192 unbesetzt, 80 weniger als vor einem Jahr. In der Stadt Ludwigshafen sind 8344 Personen arbeitslos gemeldet, 225 mehr als im Vormonat und 515 mehr als vor einem Jahr. Die Quote stieg um 0,3 Punkte auf 8,9 Prozent.

Quote in Mannheim: 7,1 Prozent

Die Arbeitslosenquote in Mannheim ist um 0,2 Punkte auf 7,1 Prozent ebenfalls leicht gestiegen. Im aktuellen Berichtsmonat seien 258 Personen mehr arbeitslos gemeldet als im Vormonat.