Die Vorbereitungen für den Abriss der Pilzhochstraße biegen auf die Zielgerade ein: Nächste Woche, vermutlich am 19. oder 20. Mai, soll das ferngesteuerte Abfräsen des Asphalts an einem der Bauwerke beginnen und etwa zehn Tage dauern. Das erklärten Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und Björn Berlenbach, Leiter der Tiefbausparte, am Dienstag beim wöchentlichen Medienbriefing in einer Videokonferenz.

Berlenbach zufolge hat sich die Arbeit der Abrissfirma Moß an dem 500-Meter-Teilstück der Hochstraße Süd