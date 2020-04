Wegen der Corona-Krise verzögert sich der Abriss der Pilzhochstraße. Ursprünglich sollte bis Ende Juni das erste Teilstück am Berliner Platz abgetragen werden, damit die Straßenbahnen den Nahverkehrsknotenpunkt wieder anfahren können. Jetzt hat die Stadtverwaltung die erste Juli-Hälfte als neuen Termin für die Abrissarbeiten genannt. „Trotz schwierigster Rahmenbedingungen und großer Herausforderungen stehen wir im wahrsten Wortsinn vor einem Durchbruch“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Mittwoch. Im Anschluss an den Abriss des 120 Meter langen Teilstücks soll die Verbindung zwischen Mundenheimer Straße und Berliner Platz wiederhergestellt werden. Die Straße soll im August zunächst für Fußgänger, Radfahrer und Busse wieder zur Verfügung stehen. Die Verwaltung rechnet damit, dass Autos und Bahnen frühestens Anfang September und spätestens Ende September wieder passieren können. Grund: Für die Stadtbahn müssen neue Oberleitungen und für den Autoverkehr neue Ampeln errichtet werden. Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass die komplette Pilzhochstraße frühestens im Oktober abgerissen sein wird.