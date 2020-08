Für das in Oppau geplante Ärztehaus werden derzeit verschiedene Gutachten erstellt. Darüber hat die Stadtverwaltung informiert. Die Ergebnisse sollen im zweiten Quartal 2021 vorliegen. Danach beginne eine erneute Öffentlichkeitsbeteiligung mit Gesprächen über die Feinplanung. Das Projekt wird in Oppau intensiv diskutiert. Zwar haben Ortsbeirat und Stadtrat den Plänen für das Ärztehaus in der Horst-Schork-Straße zugestimmt, doch etliche Anwohner wehren sich dagegen. Nun erläutert die Stadtverwaltung zum aktuellen Sachstand, dass zum Prozess der detaillierten Planung auch die Erstellung von Gutachten gehöre. Dabei gehe es unter anderem Umweltschutzbelange, aber auch um das Thema Nachbarverträglichkeit. Der Zeitaufwand für die Untersuchung aller Aspekte sei beträchtlich. Daher sei mit Ergebnissen erst Mitte 2021 zu rechnen. Liege alles vor, werden laut Stadt die Bürger informiert, und dann können diese auch wieder Anregungen einbringen.