Der in Oppau ansässige Mediziner Steffen Giesse will in der Horst-Schork-Straße ein neues Ärztezentrum bauen. Dagegen macht eine Bürgerinitiative mobil. Ihre Kritik: Die Planung sei nicht ausgereift, schlecht für Umwelt, Klima und Verkehr sowie belastend für die Anwohner.

Die Bürgerinitiative (BI) „Leben in Oppau“ hat sich nach eigenen Angaben zum Ziel gesetzt, den lebens- und liebenswerten Dorfcharakter des Vororts zu erhalten und wiederzubeleben.