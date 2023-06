Schon seit einiger Zeit ist ein oder sind mehrere Autoknacker in Edenkoben und Edesheim unterwegs. Nun meldet die Polizei die nächsten Fälle. In der Nacht von Montag, 26. Juni, auf Dienstag, 27. Juni, sind drei Autos in der Leonhard-Eckel-Siedlung in Edesheim aufgebrochen worden. Bei zwei Fahrzeugen wurden jeweils die hintere Dreieckscheibe eingeschlagen und der Innenraum durchwühlt. Bei einem Cabrio wurde das Stoffdach eingeschnitten, um so in das Auto zu gelangen. Gestohlen wurde in allen drei Fällen nach ersten Erkenntnissen nichts. Hinweise bitte an die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550.