Eine Serie von Autoaufbrüchen verunsichert derzeit die Menschen in Edenkoben und Edesheim. Wie kann man sich eigentlich davor schützen, dass das eigene Auto geknackt wird?

Es muss ein Schockmoment sein, wenn man morgens an sein Auto kommt und feststellt, dass die Seitenscheibe zertrümmert, der Innenraum durchsucht und Wertgegenstände gestohlen sind. Genau das mussten binnen kurzer Zeit gleich mehrere Menschen in Edenkoben und Edesheim erleben. Sie alle wurden Opfer von Autoknackern. Oder war es nur ein Autoknacker, der sein Unwesen treibt?

Seit Ende April komme es zu einer Serie von schweren Fällen des Diebstahls aus Pkw, bestätigt Benjamin Preis, Sprecher der Kriminalpolizei (Kripo) Landau, auf RHEINPFALZ-Anfrage. „Dieser Serie werden mittlerweile 26 Taten zugerechnet.“ Immer in den Nachstunden sei jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen worden, um aus dem Fahrzeuginneren Wertgegenstände zu stehlen. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen – und sie hat bereits einen Verdacht. Er „richtet sich derzeit gegen einen Heranwachsenden aus dem Landkreis SÜW“. Mehr kann Preis dazu nicht mitteilen.

Möglicherweise wird also dem Autoknacker in Edenkoben und Edesheim schon bald das Handwerk gelegt. Die aktuelle Serie ist allerdings nicht die erste und wird wohl leider auch nicht die letzte sein, in der Fahrzeuge gewaltsam aufgebrochen werden, um sie auszuräumen. Was kann man also tun, um nicht selbst Opfer zu werden?

„Wenn die Möglichkeit besteht, sollte man das Auto auf dem eigenen Gelände abstellen“, rät Preis – wohl wissend, dass viele Menschen diese Möglichkeit nicht haben. Muss man das Fahrzeug an der Straße parken, „sollte man es besser nicht in eine dunkle Ecke stellen“, sagt Preis. So könnten die Täter zumindest nicht im Schutze der Dunkelheit agieren und dadurch womöglich erst gar nicht zuschlagen. Im Endeffekt könne man nur schauen, dass man den Tätern so gut es geht die Möglichkeit nimmt. Unabhängig davon, wo das Auto abgestellt ist, sollten auf keinen Fall Wertgegenstände, also Bargeld, Brieftasche, Handtasche und Co., sichtbar darin liegen. „Am besten ist, es liegt gar nichts im Auto“, sagt Preis.

Trotz des Tatverdachts laufen die Ermittlungen zur aktuellen Serie weiter. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, kann sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter Telefon 06323 9550, bei der Polizeiinspektion Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau.k5@polizei.rlp.de beim ermittelnden Fachkommissariat melden.