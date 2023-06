Die Deutsche Telekom lädt im Hinblick auf den bevorstehenden Glasfaser-Ausbau in Edenkoben für Dienstag um 19 Uhr zu einer Infoveranstaltung in den Kurpfalzsaal ein. Regionalmanager Gerd Schäfer stellt das Ausbaugebiet vor und erklärt, wie der neue Anschluss ins Haus kommt. Tätig wird dabei die Glasfaserplus, hinter der die Deutsche Telekom und der australische Fondsverwalter Ifm Investors stecken. Die Gesellschaft hatte bei der Vertragsunterzeichnung im Sommer vergangenen Jahres angekündigt, dass der Netzausbau in Edenkoben im Jahr 2023 begonnen und auch abgeschlossen werden soll. Das Projekt sei nicht an eine Vermarktungsquote gekoppelt, war beim Pressetermin mitgeteilt worden. Die Leitungen würden so oder so verlegt. Weitere Infos zum Glasfaser-Ausbau liefert die Telekom online unter www.telekom.de/glasfaser oder unter der kostenfreien Hotline 0800 2266100.