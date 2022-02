Nach Angaben des Robert-Koch-Instutitus erkranken allein in Deutschland jährlich 11.000 Menschen an Leukämie oder anderen bösartigen Blutkrankheiten. Die Stammzellen im Knochenmark produzieren dann keine gesunden Blutzellen mehr – sie müssen durch die Stammzellen eines gesunden Menschen ersetzt werden. Im Jahr 2021 waren nach Angaben des Zentralen Knochenmarkspender-Registers Deutschland (ZKRD) 3800 Patienten auf der Suche nach einem passenden Spender.

Eine zentrale Rolle für die Passung zwischen Spender und Empfänger spielen die sogenannten HLA-Werte. HLA steht für Humane Leukozyten-Antigene. Diese Eiweißmoleküle auf menschlichen Zellen signalisieren dem Immunsystem: Wir gehören zu diesem Körper. Für eine erfolgreiche Transplantation müssen die HLA-Werte beider Personen übereinstimmen. Findet sich kein genetischer Zwilling in der Familie, sind die Stammzellenregister gefragt.

Deutschlandweit sind mehr als 9,5 Millionen Menschen als Spender registriert. In Rheinland-Pfalz ist eine kostenlose Registrierung bequem von zu Hause aus zum Beispiel über die Stefan-Morsch-Stiftung (www.stefan-morsch-stiftung.com) möglich. Die nächste Typisierungsaktion der Stiftung im Landkreis findet außerdem am Montag, 7. Februar, von 16.30 Uhr bis 20 Uhr in der Feuerwache Bad Bergzabern statt.